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Paris érotique. Promenades culturelles et ludiques dans le Paris de l'amour

Marc Lemonier

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Une invitation à explorer les dessous de la ville lumière Oubliez les itinéraires classiques : ce guide vous invite à explorer un Paris secret, audacieux et délicieusement sensuel. Des oeuvres d'art à ciel ouvert aux musées troublants, des histoires d'amours scandaleuses aux adresses contemporaines dédiées au plaisir, la capitale se dévoile ici sous un jour inédit. Au fil des pages, laissez-vous entraîner dans une balade où se mêlent culture, histoire et tentations nocturnes : bars d'hôtels feutrés, anciennes maisons closes, cabarets queer, spectacles de drag, boutiques raffiffinées ou lieux plus confifidentiels... Autant d'escales pour éveiller la curiosité et pimenter votre visite. Illustré avec élégance, ce guide s'adresse à celles et ceux qui souhaitent (re)découvrir Paris autrement - une ville libre, créative et résolument vivante, où l'érotisme se fait art de vivre. Marc Lemonier, auteur de dizaines de livres traitant de la capitale, d'érotisme et de cinéma, sera votre guide à travers Paris comme vous ne l'avez jamais exploré, entre promenades culturelles et quête de plaisirs inavouables.

Par Marc Lemonier
Chez La Musardine

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Auteur

Marc Lemonier

Editeur

La Musardine

Genre

France

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Paris érotique. Promenades culturelles et ludiques dans le Paris de l'amour

Marc Lemonier

Paru le 04/06/2026

La Musardine

17,00 €

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Scannez le code barre 9782364906945
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