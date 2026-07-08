UN BEST-SELLER DU USA TODAY ! Le Département des Enquêtes Spéciales est une entité mystérieuse chargée de gérer les affaires surnaturelles du Monde des vivants. Son directeur, Zhao Yunlan, devenu le gardien, est un homme charismatique et perspicace, maître dans l'art des relations humaines. Alors qu'il enquête sur une mort atroce survenue dans une université, Zhao Yunlan croise le chemin du mystérieux professeur Shen Wei, dont le regard intense éveille en lui une fascination immédiate. Un lien mystérieux semble les unir... Trilogie d'urban fantasy danmei (Boys' Love) par l'une des autrices emblématiques du genre : Priest (Stars of Chaos).