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Guardian

Priest

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UN BEST-SELLER DU USA TODAY ! Le Département des Enquêtes Spéciales est une entité mystérieuse chargée de gérer les affaires surnaturelles du Monde des vivants. Son directeur, Zhao Yunlan, devenu le gardien, est un homme charismatique et perspicace, maître dans l'art des relations humaines. Alors qu'il enquête sur une mort atroce survenue dans une université, Zhao Yunlan croise le chemin du mystérieux professeur Shen Wei, dont le regard intense éveille en lui une fascination immédiate. Un lien mystérieux semble les unir... Trilogie d'urban fantasy danmei (Boys' Love) par l'une des autrices emblématiques du genre : Priest (Stars of Chaos).

Par Priest
Chez Komogi

|

Auteur

Priest

Editeur

Komogi

Genre

Mondes fantastiques

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Guardian

Priest

Paru le 30/09/2026

450 pages

Komogi

34,95 €

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Scannez le code barre 9782494300620
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