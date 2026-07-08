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#Album jeunesse

Petites comptines pour compter

Vincent Mathy

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Sept célèbres comptines à écouter pour une toute première découverte des chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 comptines 1, 2, 3, nous irons au bois ; Trois petits moustiques ; Quand trois poules vont aux champs ; Pimpanicaille ; Cinq petits doigts ; Trois petits moutons ; Y a qu'un cheveu. Ce sont en tout sept comptines à écouter et à chanter pour se familiariser avec les chiffres en musique ! Une écoute en toute autonomie D'une simple pression sur le bouton, l'enfant enclenchera le morceau qu'il souhaite écouter. Un élément visuel sur le bouton, qu'il retrouvera dans les illustrations du livre, lui permet d'associer chaque bouton à une comptine. Ainsi, petit à petit, l'enfant fera le lien entre bouton et comptine, et utilisera le livre en toute autonomie. Une fabrication adaptée aux tout-petits Un petit format nomade et facilement manipulable, qui saura résister aux petites mains. Le livre est équipé d'un boîtier sonore avec des boutons en plastique mou au toucher agréable et faciles à déclencher. Les piles AAA longue durée augmentent considérablement le temps d'écoute.

Par Vincent Mathy
Chez Editions Milan

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Auteur

Vincent Mathy

Editeur

Editions Milan

Genre

Livres sonores

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Petites comptines pour compter

Vincent Mathy

Paru le 08/07/2026

14 pages

Editions Milan

14,90 €

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Scannez le code barre 9782408066208
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