En route vers le CP !

Le livre-jeu des principales notions de maternelle, à faire et à refaire toute l'année grâce aux cent-dix autocollants, pour bien préparer l'entrée en CP. Elaboré avec le conseil d'enseignantes en maternelle. Les notions de maternelle pour préparer le CP Ce livre propose vingt jeux et activités autour des notions essentielles de maternelle : alphabet, numération, catégories, formes, classement, observation du monde, connaissance de soi... afin de développer le langage de l'enfant, ses capacités de réflexion, son sens de l'observation et son attention. Des jeux et des activités pour s'entraîner Ce livre propose dix jeux à réaliser avec des autocollants repositionnables et dix activités à faire en montrant des éléments du doigt afin que l'enfant se familiarise en douceur avec les notions. Il apprend à les manipuler sans peur de se tromper puisqu'il peut à tout moment recommencer. Pour progresser, il s'appuie sur les modèles fournis et les indices. Un apprentissage par la manipulation Spécialement conçus pour faciliter la manipulation et très résistants, les autocollants permettent de travailler la motricité fine de l'enfant et de joindre le geste à la parole. L'enfant verbalise son action et devient acteur de son apprentissage en renforçant son assurance. Développer les qualités d'observation et d'attention Présentées sous forme de jeux, les activités engagent l'enfant à cultiver ses qualités d'attention et d'observation, à se questionner. Par exemple, l'enfant observe l'image et cherche les éléments montrés en vignette. Il observe ce que raconte l'image et catégorise les informations : les animaux qui volent, qui nagent, ceux qui ont des poils ou des plumes... et fait des associations. Développer la connaissance de soi et de l'autre En observant les mimiques du visage qui traduisent les émotions, l'enfant apprend à les reconnaître. Il les construit aussi en associant les éléments du visage qui forment son expression. Quelle position et quelle forme ont les sourcils, les yeux, la bouche du petit phoque quand il est content, triste ou surpris ? Ce livre-jeu accompagnera l'enfant tout au long de la maternelle.