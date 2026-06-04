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Mon indispensable planner de professeur des écoles

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Pour une année sans stress et bien organisée ! Organiser, planifier, anticiper... enseigner n'a jamais été aussi simple ! Conçu spécialement pour les professeurs des écoles, Mon Indispensable Planner combine agenda, cahier-journal et outils pratiques pour faire de votre année scolaire un véritable succès, sans stress ! Mon Indispensable Planner de professeur des écoles : votre allié pour une année scolaire organisée, sereine et pleine de succès. Parce qu'un enseignant bien préparé est un enseignant épanoui ! Cet outil tout-en-un vous aide à gérer chaque aspect de votre classe avec efficacité et plaisir : du suivi des élèves à la planification des activités, en passant par la gestion de votre emploi du temps et de vos documents essentiels. Avec Mon Indispensable Planner, tout est à portée de main : - Infos pratiques sur l'école et l'équipe : surveillances, prêt de matériel, suivi des heures... - Organisation de la classe et suivi des élèves : listes, budgets, fiches de rendez-vous... - Pages dédiées aux programmations et progressions dans toutes les matières - Planning annuel des 108 heures, sorties et rendez-vous importants - Agenda / cahier journal : 1 double-page par semaine avec to-do list, notes, devoirs et priorités - Cahier d'évaluation - Pages de notes pour toutes vos idées et projets Une mise en page claire , esthétique et fonctionnelle , conçue pour simplifier votre quotidien et booster votre organisation !

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Auteur

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Editeur

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Genre

Pédagogie

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Mon indispensable planner de professeur des écoles

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Paru le 04/06/2026

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17,90 €

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