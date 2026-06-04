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On your way! 5eme - Anglais (2026) - Workbook

Collectif, Frédéric Chotard

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Un cahier d'activités pour s'exercer et progresser Conforme au nouveau programme 2025 : Une page d'ouverture par unité pour réactiver les acquis ou préparer les nouvelles notions Des activités variées pour approfondir les leçons du manuel Des pages de grammaire guidées pour observer, déduire et s'entraîner à différents niveaux Des pages My words pour travailler le lexique de façon systématique et ludique Des activités spécialement conçues pour améliorer l'expression écrite et renforcer la compréhension orale Des exercices supplémentaires pour les élèves rapides

Par Collectif, Frédéric Chotard
Chez Editions Maison des langues

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Auteur

Collectif, Frédéric Chotard

Editeur

Editions Maison des langues

Genre

Collège

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On your way! 5eme - Anglais (2026) - Workbook

Collectif, Frédéric Chotard

Paru le 04/06/2026

144 pages

Editions Maison des langues

8,90 €

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