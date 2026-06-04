Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Professer l’Amour

Annick Sounouvou

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Son parcours était tout tracé, la vie en a décidé autrement... Dans ce récit authentique, Soeur Annick Sounouvou nous ouvre les portes d'une vie façonnée par la foi, les épreuves et une promesse inébranlable : le don total de soi. Elle y retrace vingt-cinq ans de vie religieuse, marquée par la maladie, la guérison et la prière. Ce parcours spirituel s'est traduit par un engagement indéfectible auprès des plus fragiles à travers la création du projet Espérance-Renaissance ; une initiative dédiée au soutien des patients dialysés qui s'inscrit dans le cadre des activités de l'ONG Cri d'amour SARC. Plus qu'un simple témoignage, ce livre est une invitation à voir la grâce dans les épreuves et à transformer chaque moment sombre en une source d'espérance renouvelée. Il nous rappelle que même dans la souffrance, il est possible de trouver la lumière, et que chaque pas sur une voie difficile peut devenir une offrande pleine de sens.

Par Annick Sounouvou
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Annick Sounouvou

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Professer l’Amour par Annick Sounouvou

Commenter ce livre

 

Professer l’Amour

Annick Sounouvou

Paru le 04/06/2026

244 pages

Editions L'Harmattan

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336623160
9782336623160
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.