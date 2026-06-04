Professer l’Amour

Son parcours était tout tracé, la vie en a décidé autrement... Dans ce récit authentique, Soeur Annick Sounouvou nous ouvre les portes d'une vie façonnée par la foi, les épreuves et une promesse inébranlable : le don total de soi. Elle y retrace vingt-cinq ans de vie religieuse, marquée par la maladie, la guérison et la prière. Ce parcours spirituel s'est traduit par un engagement indéfectible auprès des plus fragiles à travers la création du projet Espérance-Renaissance ; une initiative dédiée au soutien des patients dialysés qui s'inscrit dans le cadre des activités de l'ONG Cri d'amour SARC. Plus qu'un simple témoignage, ce livre est une invitation à voir la grâce dans les épreuves et à transformer chaque moment sombre en une source d'espérance renouvelée. Il nous rappelle que même dans la souffrance, il est possible de trouver la lumière, et que chaque pas sur une voie difficile peut devenir une offrande pleine de sens.