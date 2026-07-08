Gorgone. Tueuse. Monstre. Victime. Survivante. Protectrice. Je suis Méduse, et je vais enfin raconter mon histoire. Vous n'êtes pas obligés de me croire, je vous demande seulement de m'écouter. Ce monde me doit bien ça. Je suppose que lorsque vous entendez mon nom, vous pensez immédiatement à mes yeux mortels et aux serpents qui sifflent sur ma tête. Je suis désolée de vous décevoir, mais la vérité est tout autre. A mon époque, on a dit beaucoup de choses à mon sujet : que j'étais une séductrice, une menteuse, une meurtrière. On parle moins du viol que j'ai subi. Les gens ont tendance à l'oublier. Rien d'étonnant, ce sont les vainqueurs qui écrivent l'Histoire. Surtout quand ce sont des héros. Ou, pour le dire plus simplement, l'Histoire est écrite par les hommes. Vous connaissez son nom. Vous connaissez son histoire. Et si on vous avait trompé ? "Un roman furieux. Passionnant". Jennifer Saint, autrice de Ariane