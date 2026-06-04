L’art contemporain africain et les nouveaux médias

Les différentes contributions de cet ouvrage analysent l'énonciation artistique contemporaine africaine au prisme de l'intermédialité. Loin d'être une simple réplique ou une adaptation mimétique des matrices esthétiques globales, les travaux démontrent une rupture paradigmatique : l'art du continent opère une réinvention endogène de ses codes sémiotiques en investissant la logique des nouveaux médias. Une convergence s'établit, dans l'ensemble, pour réitérer l'existence d'un axe de pertinence intermédiatique qui transcende les défis de la création postcoloniale, de la dynamique identitaire, et des protocoles de transmission culturelle. De ces analyses découle une présence des mutations axiologiques en cours, positionnant l'oeuvre comme un dispositif spéculaire des tensions sociétales et, simultanément, comme un vecteur herméneutique de re-enchantement moral au sein des espaces culturels africains. L'ouvrage est un instrument indispensable pour appréhender les conditions d'émergence d'une sémiotique de l'écran africain.