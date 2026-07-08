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Les filles d'Awajima Tome 2

Takako Shimura

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Dans la prestigieuse école des arts de la scène d'Awajima se croisent des jeunes filles venues de tout le pays qui ne rêvent que de monter sur scène. Emi Okabe, idole au charisme écrasant, y rencontre Katsurako Ibuki, son admiratrice, qui la jalouse et ferait tout pour avoir son attention. Sa mère d'une grande douceur, sa grand-mère à la beauté époustouflante et le rêve cruel qui liait ces trois générations. Espoirs et déceptions, échecs et regrets se mêlent dans ces instantanés de jeunesse à travers les ans et les saisons. Dans Les Filles d'Awajima, Takako Shimura dresse les portraits croisés de jeunes filles qui se cherchent. Avec beaucoup de sensibilité, elle explore les blessures souvent invisibles d'adolescentes à l'orée de leurs vies d'adultes.

Par Takako Shimura
Chez Akata

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Auteur

Takako Shimura

Editeur

Akata

Genre

Seinen/Homme

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Les filles d'Awajima Tome 2

Takako Shimura trad. Yohan Leclerc

Paru le 08/07/2026

Akata

8,30 €

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