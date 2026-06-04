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L’Église catholique au Nord-Cameroun et les missionnaires Oblats

George chidi Iheanacho

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Ce livre examine l'évolution juridique et ecclésiologique de l'Eglise catholique dans le Nord-Cameroun, en mettant en lumière la collaboration entre les églises particulières et la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée (O. M. I.) de 1946 à 2026. A travers une approche interdisciplinaire mêlant droit canonique, histoire ecclésiastique et droit public, la recherche explore les dynamiques de mission, les structures ecclésiales, et les implications des accords internationaux entre le Saint-Siège et l'Etat camerounais. L'étude retrace les étapes clés de l'implantation des Oblats, depuis leur mandat apostolique jusqu'à la reconnaissance civile de leur statut juridique. L'ouvrage met en évidence les tensions, les défis et les opportunités liés à ces relations et reconnaissances, tout en proposant des pistes pour une meilleure coordination pastorale. Il s'appuie sur des sources canoniques, des documents diplomatiques, des archives ecclésiastiques et des textes juridiques camerounais et propose une lecture renouvelée des relations Eglise-Etat et des interactions intra-ecclésiales dans un contexte africain.

Par George chidi Iheanacho
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

George chidi Iheanacho

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Vie chrétienne

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L’Église catholique au Nord-Cameroun et les missionnaires Oblats

George chidi Iheanacho

Paru le 04/06/2026

336 pages

Editions L'Harmattan

34,00 €

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