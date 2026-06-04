Cachan, la mémoire juive et l’Histoire

La mémoire de ces sombres périodes illustrées par des morceaux de vie, concrets, irréfutables, insérés dans une contextualisation historique rigoureuse, extrêmement bien documentée et bien écrite, est plus qu'un témoignage. La reconstitution avec précision et respect des parcours de ces familles, mais aussi leur résilience, leur courage et leur dignité qui ont permis de traverser ces épreuves bouleversent. Fondé sur une recherche historique méticuleuse, cet ouvrage est une passerelle entre les générations, un rappel de l'importance de la transmission dans une conscience collective. En ces temps de remontée de la peste brune en Europe, faire connaître ces moments noirs de notre histoire fait réfléchir à demain. Un livre parfaitement structuré et précis historiquement, sobre et sans emphase, qui décuple la force du message. Un livre concis et clair, au ton juste, à mettre dans toutes les mains et dans toutes les écoles. Un livre passionnant qui se lit comme un roman.