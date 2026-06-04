Les Silences sonnants s'ouvrent sur des paysages intérieurs à voir et à entendre dans lesquels chaque poésie tresse sa palette d'émotions autour d'une histoire imaginaire ou pas. Le recueil est conçu comme une suite de mouvements dans lesquels les textes sont regroupés dans des chapitres à la terminologie musicale. A l'intérieur de chaque mouvement, les cycles de poèmes sont unis par deux dénominateurs communs : les rythmes et les timbres. Plusieurs thèmes sont évoqués, ceux de la mort et de l'absence, du rêve et de la solitude, de la nostalgie et de la tendresse, de l'amour et de l'enfance.