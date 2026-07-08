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Les quatre frères Yuzuki Tome 16

Shizuki Fujisawa

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Comment un quotidien si ordinaire a-t-il pu devenir aussi précieux ? Alors que Gakuto se lie d'amitié avec Shôta, un élève de quatrième année, le petit frère de ce dernier commence à le prendre pour cible et le harcèle dès qu'ils se croisent. Témoins de ces attaques, Minato et Mikoto n'ont aucune intention de laisser faire : ils sont bien décidés à protéger leur benjamin coûte que coûte. De son côté, Hayato accueille pour quelques jours dans la grande maison des Yuzuki un ami d'enfance. Mais cette visite réveille en lui une conscience douloureuse : cet ami est le seul lien qu'il ait réussi à préserver. A quel moment est-il devenu si solitaire ? Plongez dans le quotidien attachant d'une famille haute en couleurs, comme on en rencontre rarement !

Par Shizuki Fujisawa
Chez Nobi Nobi

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Auteur

Shizuki Fujisawa

Editeur

Nobi Nobi

Genre

Shojo/fille

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Les quatre frères Yuzuki Tome 16

Shizuki Fujisawa trad. Anne-Sophie Thévenon

Paru le 08/07/2026

176 pages

Nobi Nobi

7,20 €

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