Jenny a 77 ans, un mari aimant... et un rêve à réaliser. Passionnée de pâtisserie, elle envoie en secret sa candidature à une émission culinaire populaire. Et elle est retenue ! Devant les caméras, Jenny prend son envol. Mais le stress de la compétition réveille des souvenirs enfouis. Avec le passé qui s'invite dans le présent et sa célébrité grandissante, Jenny peine à contenir un secret vieux de plusieurs décennies qui menace aujourd'hui les fondations de son mariage. Sous les feux de la rampe, a-t-elle créé la recette d'un désastre ? Olivia Ford vit aujourd'hui à Londres et travaille à la télévision pour des émissions de divertissement. Les Secrets de cuisine de Mrs Quinn est son premier roman.