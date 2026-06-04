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Stimuler la motivation des enseignants dans les contextes éducatifs en mutation

Mulumba patrick Kalala

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La pluralité des défis engendrés par les mutations rapides de notre époque a profondément transformé le secteur de l'éducation, appelé désormais à y répondre avec efficacité et pertinence. Dans ce contexte, l'enseignant apparaît comme un acteur central et incontournable de toute réforme éducative. Sa motivation constitue ainsi un levier stratégique majeur, dans la mesure où elle influence directement son engagement professionnel, le sens qu'il attribue à sa mission éducative, sa persévérance face aux difficultés, ainsi que son efficacité pédagogique en classe. Par conséquent, la motivation de l'enseignant impacte de manière significative la qualité de l'enseignement dispensé et les apprentissages réalisés par les élèves. Cet ouvrage propose une revue conceptuelle approfondie des notions fondamentales liées à la motivation et à l'identité professionnelle des enseignants. Il analyse les différents facteurs susceptibles d'influencer leur engagement au travail, tout en présentant les principales théories motivationnelles. L'auteur s'intéresse également à l'évolution de l'appareil éducatif afin d'en comprendre les enjeux actuels. Enfin, l'ouvrage formule des propositions à la fois théoriques et pratiques visant à stimuler et renforcer durablement la motivation enseignante.

Par Mulumba patrick Kalala
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Mulumba patrick Kalala

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Ethnologie et anthropologie

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Stimuler la motivation des enseignants dans les contextes éducatifs en mutation

Mulumba patrick Kalala

Paru le 04/06/2026

238 pages

Editions L'Harmattan

25,00 €

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