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Crayon Shinchan Tome 5

Yoshito Usui

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Shinnosuke Nohara, surnommé "Shinchan" , est un petit garçon bien turbulent, avec un véritable talent pour les bêtises ! Chaque jour est l'occasion de vivre une nouvelle aventure : entre sa mère et son caractère bien trempé, son père, qui l'entraîne dans des situations souvent incontrôlables, ses amis Nene et Kazama, le directeur de l'école, la maîtresse ou encore son chien, Shiro, Shinnosuke a tous les ingrédients pour inventer les meilleures catastrophes possibles ! "Une oeuvre [... ] universelle et intemporelle". Zoo manga

Par Yoshito Usui
Chez Mangetsu

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Auteur

Yoshito Usui

Editeur

Mangetsu

Genre

Seinen/Homme

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Crayon Shinchan Tome 5

Yoshito Usui trad. Rodolphe Gicquel

Paru le 08/07/2026

368 pages

Mangetsu

14,95 €

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