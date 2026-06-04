Dilemme d’une famille prise au piège

A peine âgée de treize ans et demi, Princesse Mouloumbi se retrouve piégée dans un monde de prostitution, sous l'emprise d'une femme sans lien de parenté, connue sous le nom de Tata Mélisse. La découverte tragique de cette réalité par sa mère, Philo Mbey, l'amène à discuter avec sa fille, qui détient également un secret compromettant que son père ne doit en aucun cas connaître. Philippe Mouloumbi, quant à lui, est pris au piège du chantage exercé par un ami intime, une situation qu'il doit gérer hors du regard de sa famille pour protéger leur stabilité. Cette histoire touchante, empreinte de mélancolie, met en lumière le combat intérieur de deux âmes liées par la parenté, une mère et sa fille, face à des défis cruels, oscillant entre espoir et désespoir. Dans ce roman, l'auteur expose le sort d'une famille au coeur d'un dilemme désolant, où chaque choix entraîne des conséquences douloureuses sur leurs âmes, marquées à jamais par la tristesse et le désespoir.