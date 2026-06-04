Et si nous repensions le féminisme avec celles qui ont été trop souvent poussées à ses marges ? Porteuses de visions féministes plurielles et profondément décoloniales, des féministes racisées et leurs allié·es "blanches" ont fait du croisement des luttes un levier d'émancipation collective. Ensemble, elles explorent les convergences, les tensions et les solidarités entre ces courants pour élargir le champ des possibles. Pour elles, aucune émancipation ne peut être complète si elle ignore les oppressions intersectionnelles. A la croisée des luttes et des idées, Intersections et entrecroisements : Féministes musulmanes, afroféministes, complices et alliées est une invitation à construire ensemble un féminisme antiraciste, décolonial et solidaire, du local au global, de la marge au centre.