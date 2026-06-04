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#Roman francophone

Confessions et espérances d’un solitaire

Mamadou alpha Diallo

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Dans ce recueil, la solitude n'est ni une fuite ni un manque : elle devient un espace de vérité. Entre doutes, élans du coeur et interrogations sur le sens de l'existence, les poèmes explorent les mouvements intérieurs qui traversent chacun - l'amour, la souffrance, l'espoir, la quête de soi. Chaque texte ouvre une brèche sensible où se mêlent fragilité et lucidité. Il ne s'agit pas seulement de dire la douleur ou l'incertitude, mais de leur donner une forme, de les transformer en chemin. A travers une écriture directe et habitée, le lecteur est invité à reconnaître ses propres failles, mais aussi ses ressources. Le recueil propose ainsi une traversée intime, où la parole poétique devient un lieu de résistance et d'apaisement. La solitude s'y révèle féconde, capable d'engendrer une force intérieure, et d'ouvrir, paradoxalement, à l'autre. Une méditation poétique sur l'âme humaine, entre confessions et espérances.

Par Mamadou alpha Diallo
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Mamadou alpha Diallo

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Poésie

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Confessions et espérances d’un solitaire

Mamadou alpha Diallo

Paru le 04/06/2026

102 pages

Editions L'Harmattan

13,00 €

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Scannez le code barre 9782336568454
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