Confessions et espérances d’un solitaire

Dans ce recueil, la solitude n'est ni une fuite ni un manque : elle devient un espace de vérité. Entre doutes, élans du coeur et interrogations sur le sens de l'existence, les poèmes explorent les mouvements intérieurs qui traversent chacun - l'amour, la souffrance, l'espoir, la quête de soi. Chaque texte ouvre une brèche sensible où se mêlent fragilité et lucidité. Il ne s'agit pas seulement de dire la douleur ou l'incertitude, mais de leur donner une forme, de les transformer en chemin. A travers une écriture directe et habitée, le lecteur est invité à reconnaître ses propres failles, mais aussi ses ressources. Le recueil propose ainsi une traversée intime, où la parole poétique devient un lieu de résistance et d'apaisement. La solitude s'y révèle féconde, capable d'engendrer une force intérieure, et d'ouvrir, paradoxalement, à l'autre. Une méditation poétique sur l'âme humaine, entre confessions et espérances.