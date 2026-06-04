Cet ouvrage propose une introduction claire et profonde aux principes qui fondent la philosophie de l'art chinois. Au coeur de la vie spirituelle de la Chine, l'esthétique y apparaît comme une lumière ancienne qui traverse les siècles, éclaire le présent et prolonge l'écho d'une sagesse considérée comme l'une des âmes de sa civilisation. Dans la pensée poétique chinoise classique, chaque élément de l'univers manifeste un esprit vital en mouvement. L'art naît alors d'une résonance entre la nature et le créateur : parole, image et souffle s'y unissent dans une harmonie orientée vers le Dao. La création artistique ne relève pas du seul sensible ; elle engage une quête d'accomplissement, où l'esprit dépasse la matière pour rejoindre l'ordre du monde. Animée par le qi, force en flux constant, l'oeuvre devient expérience du temps, de l'espace et de la liberté intérieure. Une réflexion lumineuse sur l'art comme voie de connaissance, d'harmonie et d'élévation.