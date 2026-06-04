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Philosophie de l’art chinois

Zhirong Zhu

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Cet ouvrage propose une introduction claire et profonde aux principes qui fondent la philosophie de l'art chinois. Au coeur de la vie spirituelle de la Chine, l'esthétique y apparaît comme une lumière ancienne qui traverse les siècles, éclaire le présent et prolonge l'écho d'une sagesse considérée comme l'une des âmes de sa civilisation. Dans la pensée poétique chinoise classique, chaque élément de l'univers manifeste un esprit vital en mouvement. L'art naît alors d'une résonance entre la nature et le créateur : parole, image et souffle s'y unissent dans une harmonie orientée vers le Dao. La création artistique ne relève pas du seul sensible ; elle engage une quête d'accomplissement, où l'esprit dépasse la matière pour rejoindre l'ordre du monde. Animée par le qi, force en flux constant, l'oeuvre devient expérience du temps, de l'espace et de la liberté intérieure. Une réflexion lumineuse sur l'art comme voie de connaissance, d'harmonie et d'élévation.

Par Zhirong Zhu
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Zhirong Zhu

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Histoire de l'art

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Philosophie de l’art chinois

Zhirong Zhu trad. Bi Xiao

Paru le 04/06/2026

428 pages

Editions L'Harmattan

43,00 €

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Scannez le code barre 9782336531168
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