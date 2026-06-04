A travers une plume à la fois engagée et lucide, Dr Souleye Lo nous plonge au coeur des années de tension qui ont marqué le Sénégal sous la présidence de Macky Sall. Ce livre, entre témoignage et analyse socio-politique, décortique les mécanismes du pouvoir, la dérive autoritaire, la manipulation de la justice et la fracture entre dirigeants et citoyens. Mais Macky vs Sonko n'est pas qu'un récit d'injustice : c'est une interpellation morale et historique, un appel à la vigilance citoyenne et à la reconstruction d'un Etat de droit fondé sur la dignité, la vérité et la justice. Dans un style percutant et profondément humaniste, l'auteur révèle les dessous d'un régime, les luttes d'une jeunesse debout et la naissance d'un nouvel espoir démocratique incarné par l'opposition. Un ouvrage à lire absolument pour comprendre le Sénégal d'hier, d'aujourd'hui et de demain, et mesurer comment un peuple peut, malgré la peur et la répression, rallumer la ? amme de la liberté.