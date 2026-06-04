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#Essais

Macky vs Sonko

Souleye Lo

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A travers une plume à la fois engagée et lucide, Dr Souleye Lo nous plonge au coeur des années de tension qui ont marqué le Sénégal sous la présidence de Macky Sall. Ce livre, entre témoignage et analyse socio-politique, décortique les mécanismes du pouvoir, la dérive autoritaire, la manipulation de la justice et la fracture entre dirigeants et citoyens. Mais Macky vs Sonko n'est pas qu'un récit d'injustice : c'est une interpellation morale et historique, un appel à la vigilance citoyenne et à la reconstruction d'un Etat de droit fondé sur la dignité, la vérité et la justice. Dans un style percutant et profondément humaniste, l'auteur révèle les dessous d'un régime, les luttes d'une jeunesse debout et la naissance d'un nouvel espoir démocratique incarné par l'opposition. Un ouvrage à lire absolument pour comprendre le Sénégal d'hier, d'aujourd'hui et de demain, et mesurer comment un peuple peut, malgré la peur et la répression, rallumer la ? amme de la liberté.

Par Souleye Lo
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Souleye Lo

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Droit constitutionnel

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Macky vs Sonko

Souleye Lo

Paru le 04/06/2026

212 pages

Editions L'Harmattan

23,00 €

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Scannez le code barre 9782336484235
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