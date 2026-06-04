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#Album jeunesse

Mes premières chansons pour l'été

Joanna Rzezak

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L'été en chansons ! Avec ses puces sonores musicales, ce recueil est unique. Sur chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui déclenchera la musique. C'est l'été ! Découvre au fil des pages de cet ouvrage sonore 7 chansons incontournables pour célébrer cette saison : " Si tu aimes le soleil " ; " La pêche aux moules " ; " A la claire fontaine " ; " Maman, les petits bateaux " ; " Confitures " ; " A la volette " ; " Trois petits moustiques ". Les douces illustrations de Joanna Rzezak accompagnent ce moment complice avec l'enfant. Nouveau : 7 puces sonores, 7 pages doubles illustrées des piles AAA au volume réglable.

Par Joanna Rzezak
Chez Editions Gründ

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Auteur

Joanna Rzezak

Editeur

Editions Gründ

Genre

Livres animés (3 ans et +)

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Mes premières chansons pour l'été

Joanna Rzezak

Paru le 04/06/2026

7 pages

Editions Gründ

12,00 €

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Scannez le code barre 9782324039027
9782324039027
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