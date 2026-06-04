Mes premières chansons pour l'été

L'été en chansons ! Avec ses puces sonores musicales, ce recueil est unique. Sur chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui déclenchera la musique. C'est l'été ! Découvre au fil des pages de cet ouvrage sonore 7 chansons incontournables pour célébrer cette saison : " Si tu aimes le soleil " ; " La pêche aux moules " ; " A la claire fontaine " ; " Maman, les petits bateaux " ; " Confitures " ; " A la volette " ; " Trois petits moustiques ". Les douces illustrations de Joanna Rzezak accompagnent ce moment complice avec l'enfant. Nouveau : 7 puces sonores, 7 pages doubles illustrées des piles AAA au volume réglable.