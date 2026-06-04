Mes premières chansons bretonnes

Les tout-petits aussi aiment la musique bretonne ! Avec ses puces sonores, ce recueil, est unique. Sur chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui déclenchera la musique. C'est au travers des grands classiques de la chanson bretonne que les petits découvriront en français ou en breton : " Tri Martolod " ; " Hei, Hei, Hei " ; " Tontouic " ; " La jument de Michao " ; " Dans les prisons de Nantes " ; " Farine de froment " ainsi que l'hymne breton : " Bro gozh ma zadou ". C'est Rozenn Talec, chanteuse de renom, qui interprète ces chansons. Les illustrations de Lucile Ahrweiller font voyager au coeur de la Bretagne.