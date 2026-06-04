Animal Crossing : New Horizons - Le Journal de l'île T12

Que diriez-vous d'un manga officiel du célèbre jeu Animal Crossing ? Eh bien le voici ! Et en plus, on vous offre des gags, des stickers et de nombreux détails sur le jeu à l'intérieur ! Quatre copains pensaient partir en vacances sur une île paradisiaque, mais parce qu'ils se sont trompés d'avion, ils se retrouvent sur une île déserte ! Dès lors, ils décident de s'installer et de faire de ce petit coin de terre perdu au milieu de l'océan un lieu idyllique ! Mais avec leurs quatre personnalités très différentes, réussiront-ils à atteindre leur objectif ?