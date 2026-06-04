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Animal Crossing : New Horizons - Le Journal de l'île T12

Nintendo, Kokonasu Rumba

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Que diriez-vous d'un manga officiel du célèbre jeu Animal Crossing ? Eh bien le voici ! Et en plus, on vous offre des gags, des stickers et de nombreux détails sur le jeu à l'intérieur ! Quatre copains pensaient partir en vacances sur une île paradisiaque, mais parce qu'ils se sont trompés d'avion, ils se retrouvent sur une île déserte ! Dès lors, ils décident de s'installer et de faire de ce petit coin de terre perdu au milieu de l'océan un lieu idyllique ! Mais avec leurs quatre personnalités très différentes, réussiront-ils à atteindre leur objectif ?

Par Nintendo, Kokonasu Rumba
Chez Soleil Productions

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Auteur

Nintendo, Kokonasu Rumba

Editeur

Soleil Productions

Genre

Shonen/garçon

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Animal Crossing : New Horizons - Le Journal de l'île T12

Nintendo, Kokonasu Rumba

Paru le 04/06/2026

Soleil Productions

8,50 €

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