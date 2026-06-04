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#Polar

Le sang du monstre

Ali Land

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Elle a tout raconté. Ou presque. Un thriller obsédant, dérangeant et addictif ! Après avoir dénoncé sa mère, une tueuse en série, Annie, quinze ans, a été placée dans une famille d'accueil aisée, les Thomas-Blythe. Elle vit aujourd'hui sous le nom de Milly Barnes et a envie, plus que tout, de passer inaperçue. Elle a néanmoins beaucoup de difficultés à communiquer avec les ados de son âge et préfère les enfants plus jeunes, plus particulièrement une petite fille vulnérable du voisinage. Sous son nouveau toit, elle est la proie des brimades de Phoebe, la fille des Thomas-Blythe, qui ignore tout de sa véritable identité. A l'ouverture du procès de la mère de Milly, qui fait déjà la une de tous les médias, la tension monte d'un cran pour la jeune fille dont le comportement va bientôt se faire de plus en plus inquiétant. Le Sang du monstre est un thriller obsédant : la voix de Milly se fait hypnotique, dérangeante, addictive. Elle est, dans tous les cas, suffisamment singulière pour tenir le lecteur en haleine constamment, et soulever des interrogations aussi terribles que passionnantes. Un enfant peut-il surmonter des événements traumatiques ? Qu'est-ce qui construit vraiment notre identité ? Et à quel moment notre personnalité peut-elle basculer du bien vers le mal ? Un premier roman et un coup de maître qu'on ne peut décemment pas refermer avant le point final. Traduit de l'anglais par Pierre Szczeciner " Ali Land sait jouer avec le feu et surtout avec nos nerfs en toute subtilité. C'est monstrueux, mais on aime ça ! " Version Femina " Avec cette jeune fille mi-ange, mi-démon, l'Anglaise Ali Land dissèque subtilement les mystères de l'adolescence, entre douceur et cruauté. Captivant. " Paris Match

Par Ali Land
Chez 10/18

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Auteur

Ali Land

Editeur

10/18

Genre

Thrillers

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Le sang du monstre

Ali Land trad. Pierre Szczeciner

Paru le 04/06/2026

408 pages

10/18

9,20 €

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