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Mon cahier 100 rituels Sexualité sans complexe

Caroline Michel, Alice Wietzel, Guenièvre Suryous

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100 rituels dont + de 50 techniques pratiques (postures, gestes, méditations) pour découvrir son corps, explorer son désir, prendre confiance et s'amuser au lit, seule ou en couple ! Les filles ont levé les tabous sur leur sexualité. Mais comment kiffer concrètement ? En 100 rituels et techniques physiques ou psy, ce cahier aide à découvrir son corps, son désir, sa sexualité et les techniques pour s'amuser au lit ! 100 rituels pour : Découvrir la zone intime : anatomie, fonctionnement, zones érogènes, techniques pourl'explorer... Etre à l'aise avec son corps, développer sa confiance en soi et lâcher prise. Connaître les techniques pour s'amuser au lit, seule ou à deux ! Affirmer son désir : connaître ses envies, oser en parler... La sexo en couple : communiquer, connaître le corps de l'autre, partager vraiment, faire durer le désir !

Par Caroline Michel, Alice Wietzel, Guenièvre Suryous
Chez Solar

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Auteur

Caroline Michel, Alice Wietzel, Guenièvre Suryous

Editeur

Solar

Genre

Sexualité

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Mon cahier 100 rituels Sexualité sans complexe

Caroline Michel, Alice Wietzel, Guenièvre Suryous

Paru le 04/06/2026

256 pages

Solar

12,90 €

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