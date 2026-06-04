De superbes planches botaniques et motifs sur le thème des fleurs et fruits Partez pour un voyage coloré à travers le monde merveilleurs des fleurs et des fruits : remplissez chaque couleur en suivant la grille numérotée et vous découvrirez une superbe illustration ! Le dessin " mystère " se révèle progressivement au fur et à mesure du coloriage. Toutes les pages sont détachables pour vous permettre d'afficher vos coloriages une fois terminés. Au dos du coloriage, une courte légende vous en dira plus sur l'illustration. Le livre comprend également un poster grand format à colorier. Iris, roses, agrumes et grenades, bouquet de fleurs, coquelicots, fraises, chardons, orchidées... 30 coloriages délicieusement vintage qui invitent à s'émerveiller de la beauté des fleurs et des fruits