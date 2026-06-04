Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

Fleurs et fruits

Caroline Drogo

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
De superbes planches botaniques et motifs sur le thème des fleurs et fruits Partez pour un voyage coloré à travers le monde merveilleurs des fleurs et des fruits : remplissez chaque couleur en suivant la grille numérotée et vous découvrirez une superbe illustration ! Le dessin " mystère " se révèle progressivement au fur et à mesure du coloriage. Toutes les pages sont détachables pour vous permettre d'afficher vos coloriages une fois terminés. Au dos du coloriage, une courte légende vous en dira plus sur l'illustration. Le livre comprend également un poster grand format à colorier. Iris, roses, agrumes et grenades, bouquet de fleurs, coquelicots, fraises, chardons, orchidées... 30 coloriages délicieusement vintage qui invitent à s'émerveiller de la beauté des fleurs et des fruits

Par Caroline Drogo
Chez Solar

|

Auteur

Caroline Drogo

Editeur

Solar

Genre

Coloriages adultes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Fleurs et fruits par Caroline Drogo

Commenter ce livre

 

Fleurs et fruits

Caroline Drogo

Paru le 04/06/2026

90 pages

Solar

15,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782263195037
9782263195037
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.