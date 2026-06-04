Plongez dans la personnalité hors du commun et l'action politique unique d'une figure d'exception. La vie de Charles de Gaulle est comme un fil tendu qui nous relie au XIXe siècle finissant, nous fait comprendre les tragédies du XXe siècle et ouvre sur celles que demain nous réserve. Dans une brève allusion à son enfance, l'auteur des Mémoires de guerre évoque " une certaine fierté anxieuse " qu'il éprouvait à l'égard de la France. Ce qu'il a accompli en cinquante ans a été dicté par l'impératif de triompher de l'angoisse : devant la guerre, extérieure et civile ; devant les divisions désastreuses du corps social ; devant les incertitudes de la science et l'aliénation par la technologie. A cela il voulut répondre par l'élan, par la " grandeur ". En retraçant avec brio la vie du Général, cette biographie proche de l'intime, magnifiquement écrite, est celle d'une conviction, voire d'une foi, qui a dirigé une vie et inspiré la construction de notre démocratie.