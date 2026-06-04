Jeanne, une papesse au Vatican

Une femme sur le trône pontifical en plein Moyen Age ! La civilisation médiévale, édifiée à partir du double héritage de la science païenne antique et des écrits bibliques judéo-chrétiens, est foncièrement misogyne. Impur, physiquement, moralement, et spirituellement déficient, le " sexe imbécile ", suivant l'expression de certains écrits spirituels médiévaux, est voué à la soumission. Dans ce contexte, l'apparition au XIIIe siècle, dans des conditions obscures, de la légende d'une femme travestie élue pape au IXe siècle, est un événement culturel révélateur de la montée d'une aspiration féminine à l'égalité. Cet embryon de féminisme, qui s'exprime aussi de diverses manières dans les hérésies, sera l'objet d'une impitoyable répression culminant dans la chasse aux sorcières par un clergé redoutant de perdre son monopole dans le domaine du sacré. L'affaire de la "papesse Jeanne", longtemps tenue pour véridique, est l'occasion de retracer dans cet ouvrage l'histoire des relations tumultueuses entre les sexes au Moyen Age et de la mainmise impitoyable du "sexe fort"