Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Jeanne, une papesse au Vatican

Georges Minois

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une femme sur le trône pontifical en plein Moyen Age ! La civilisation médiévale, édifiée à partir du double héritage de la science païenne antique et des écrits bibliques judéo-chrétiens, est foncièrement misogyne. Impur, physiquement, moralement, et spirituellement déficient, le " sexe imbécile ", suivant l'expression de certains écrits spirituels médiévaux, est voué à la soumission. Dans ce contexte, l'apparition au XIIIe siècle, dans des conditions obscures, de la légende d'une femme travestie élue pape au IXe siècle, est un événement culturel révélateur de la montée d'une aspiration féminine à l'égalité. Cet embryon de féminisme, qui s'exprime aussi de diverses manières dans les hérésies, sera l'objet d'une impitoyable répression culminant dans la chasse aux sorcières par un clergé redoutant de perdre son monopole dans le domaine du sacré. L'affaire de la "papesse Jeanne", longtemps tenue pour véridique, est l'occasion de retracer dans cet ouvrage l'histoire des relations tumultueuses entre les sexes au Moyen Age et de la mainmise impitoyable du "sexe fort"

Par Georges Minois
Chez Librairie Académique Perrin

|

Auteur

Georges Minois

Editeur

Librairie Académique Perrin

Genre

Bas Moyen Age (XIVe au XVe siè

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Jeanne, une papesse au Vatican par Georges Minois

Commenter ce livre

 

Jeanne, une papesse au Vatican

Georges Minois

Paru le 04/06/2026

304 pages

Librairie Académique Perrin

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782262110222
9782262110222
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.