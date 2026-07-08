Cet ouvrage vous prépare efficacement au titre professionnel Conseiller en insertion professionnelle. Il propose d'aborder, en 12 fiches synthétiques, l'ensemble des connaissances à maîtriser pour valider sa certification. Les mises en situation et études de cas concrètes vous aident à passer de la théorie à la pratique, en vous plaçant directement dans des contextes professionnels réalistes. De plus, des QCM sont inclus pour vous permettre de vous entraîner sur les notions les plus complexes. Pour optimiser vos chances de réussite, une méthodologie complète est proposée, afin de comprendre les épreuves et bien rédiger ses dossiers. Les examens blancs vous permettent de vous évaluer dans des conditions proches du jour J. Thèmes abordés : - Les structures de l'insertion socio-professionnelle - L'entretien de premier accueil - L'accompagnement au projet professionnel - Conception et animation d'un atelier - Prospection des entreprises - Appuis techniques aux employeurs - Intégration et maintien dans l'emploi - La RSE - Mobiliser les environnements numériques - Respect des règles et des procédures 20 entraînements et 2 examens blancs pour s'entraîner et approfondir ses connaissances : applications, études de cas, QCM.