Vérités et légendes sur deux siècles de relations incandescentes entre la France et l'Algérie. Alors que les relations entre la France et l'Algérie semblent engluées dans une crise sans fin, un ancien ambassadeur de France à Alger passe au crible les deux siècles de relations entre les deux pays, depuis le débarquement français à Sidi Ferruch, le 14 juin 1830 jusqu'à l' " affaire " Boualem Sansal. Comment se déroula la colonisation de l'Algérie ? Le royaume arabe de Napoléon III était-il une utopie ? L'indépendance a-t-elle contraint les Juifs à l'exil ? De Gaulle a-t-il compris l'Algérie ? Les harkis ont-ils été sacrifiés ? La décennie noire (1992-2002) a-t-elle été une guerre civile ? L'Algérie est-elle la "mauvaise conscience" de la France ? Les relations entre Paris et Alger sont-elles condamnées à la crise permanente ? C'est à ces questions au coeur de l'actualité et de nombreuses autres que répond ce nouvel opus de la collection "Vérités & Légendes".