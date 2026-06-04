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Location mode d'emploi

Yves Rouquet

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Le guide indispensable de la location pour les propriétaires et les locataires. La signature d'un bail d'habitation (vide, meublé résidence principale, " mobilité ", meublé de tourisme ou saisonnier) entraîne, pour le bailleur comme pour le locataire, des droits et des obligations multiples qu'il est essentiel de connaître. En effet, les relations entre les signataires sont complexes et peuvent parfois devenir conflictuelles : impayé de loyer ou de charges, lieux dégradés, transformation des locaux sans autorisation, imputation du coût des réparations à effectuer, congé mal délivré... Cette 18e édition est à jour des derniers développements contentieux et des nouveaux textes. Pratique, précis, complet et accessible à tous, cet ouvrage est l'outil indispensable pour les bailleurs comme pour les locataires, grâce notamment aux nombreux exemples d'actes qu'il contient. Inclus : - 36 chapitres, 32 exemples d'actes et de courriers - Mini code - Foire aux questions - Glossaire - Index thématique

Par Yves Rouquet
Chez Editions Dalloz

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Auteur

Yves Rouquet

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Logements, guides pratiques

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Location mode d'emploi

Yves Rouquet

Paru le 04/06/2026

Editions Dalloz

28,00 €

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Scannez le code barre 9782247249114
9782247249114
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