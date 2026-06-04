Location mode d'emploi

Le guide indispensable de la location pour les propriétaires et les locataires. La signature d'un bail d'habitation (vide, meublé résidence principale, " mobilité ", meublé de tourisme ou saisonnier) entraîne, pour le bailleur comme pour le locataire, des droits et des obligations multiples qu'il est essentiel de connaître. En effet, les relations entre les signataires sont complexes et peuvent parfois devenir conflictuelles : impayé de loyer ou de charges, lieux dégradés, transformation des locaux sans autorisation, imputation du coût des réparations à effectuer, congé mal délivré... Cette 18e édition est à jour des derniers développements contentieux et des nouveaux textes. Pratique, précis, complet et accessible à tous, cet ouvrage est l'outil indispensable pour les bailleurs comme pour les locataires, grâce notamment aux nombreux exemples d'actes qu'il contient. Inclus : - 36 chapitres, 32 exemples d'actes et de courriers - Mini code - Foire aux questions - Glossaire - Index thématique