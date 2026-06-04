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Guide de survie au lycée

Ange Sacchetti

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Le guide de survie indispensable pour tous les lycéens, de la 2de à la Tle Le guide de survie indispensable pour tous les lycéens, de la 2de à la Tle, par Ange Sacchetti, l'étudiant qui aide plus de 900 000 jeunes sur ses réseaux ange. reussite ! Ange Sacchetti (@ange. reussite), étudiant et studygrammeur, donne tous ses tips pour assurer pendant les 3 années du lycée. Comme un grand frère, Ange Sacchetti guide et rassure dans cette aventure du lycée ! Il partage tous ses conseils dans un ouvrage complet, dont un kit de secours avec toutes les méthodes indispensables et efficaces pour travailler. Il partage tous ses conseils dans un ouvrage complet : - Un kit de secours avec toutes les méthodes indispensables et efficaces pour travailler en autonomie et sans stress - Une partie pour chaque niveau : 2de, 1re et Tle - Des méthodes de révisions pour préparer le Bac - 8 fiches détachables et personnalisables pour mettre en pratique toutes les astuces de l'auteur - Des vidéos et audios à écouter qui enrichissent le texte - Des illustrations pleines d'humour qui accompagnent les parties de storytelling

Par Ange Sacchetti
Chez Magnard

|

Auteur

Ange Sacchetti

Editeur

Magnard

Genre

Multi-Matières

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Guide de survie au lycée

Ange Sacchetti

Paru le 04/06/2026

240 pages

Magnard

12,90 €

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