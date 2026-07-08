Maths Spécialité 1re générale

La collection Exos résolus s'adresse à tous ceux qui veulent réussir dans les matières scientifiques, de la 3eà la terminale, grâce à un entraînement intensif. Chaque titre présente des batteries d'exercices minutés, classés par thèmes et par niveaux de difficulté. Vous y trouverez : - des résumés de cours pour réviser les connaissances indispensables - des exercices de base pour assimiler les notions fondamentales - des exercices d'entraînement pour s'exercer et se perfectionner - Tous les automatismes et 14 sujets du Bac - tous les corrigés détaillés, avec de nombreux conseils + Un memento détachable !