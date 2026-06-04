L'Eglise au village

Des cloches qui rythment le travail des champs aux processions qui conjurent la peur des mauvaises récoltes, l'Eglise n'est pas seulement une institution : elle est le coeur battant de la vie villageoise dans la France d'Ancien Régime. C'est une histoire de traditions et de renouveaux, de foi et de terre, que Jean-Marie Le Gall explore ici à hauteur d'homme, nous invitant à le suivre dans un voyage immersif au coeur des campagnes d'autrefois. Au village, aux côtés du curé qui est un voisin et un arbitre autant qu'un guide des âmes, vicaires, chapelains, prêtres-filleuls et laïcs animent la vie de la paroisse. La vie religieuse se confond souvent avec la vie communautaire et le clergé, puissance économique et politique, se trouve confronté aux tensions confessionnelles suivant les guerres de Religion. Spécialiste de la Renaissance et d'histoire religieuse, Jean-Marie Le Gall fait résonner la petite histoire qui fait la grande, redonnant vie aux gestes oubliés, aux superstitions tenaces et à cette solidarité des gens du peuple cimentée par les sacrements. Il nous livre, dans cette histoire par en bas au plus près des archives, le récit sensible d'une France rurale en lente mais profonde mutation, dévoilant la fresque magistrale d'un pays où la paroisse villageoise est la principale scène de l'existence. Historien moderniste, professeur d'université à Rennes 2 puis à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Jean-Marie Le Gall est l'auteur de nombreux ouvrages récompensés notamment par l'Académie des Sciences morales et politiques, l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres et par le Prix d'histoire du livre de l'Europe.