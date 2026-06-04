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Géopolitique de l'Asie

Nicolas Balaresque

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Comprendre les grands enjeux géopolitiques de l'Asie pour réussir concours et examens grâce à un manuel clair, actualisé et rigoureux, conçu par des experts. > L'ouvrage de référence pour comprendre la géopolitique de l'Asie Conforme au programme officiel de géopolitique en 2e année des classes préparatoires ECG, cet ouvrage propose une analyse complète et structurée des enjeux géopolitiques du continent asiatique, au coeur des équilibres mondiaux contemporains. > Une analyse claire et problématisée - Etude des grandes puissances et espaces clés : Chine, Inde, Japon, Asie du Sud-Est, Asie centrale - Mise en perspective historique pour comprendre les dynamiques actuelles - Notions fondamentales définies, expliquées et contextualisées - Chronologies, repères, cartes et graphiques pour faciliter l'appropriation des connaissances - Zooms thématiques pour approfondir des problématiques majeures et illustrer les concepts > Un outil indispensable pour réussir Conçu pour les étudiants des classes préparatoires aux Grandes Ecoles, cet ouvrage s'adresse aussi aux étudiants en IEP, aux personnes se préparant à des concours et à ceux qui s'intéressent à l'évolution de notre monde.

Par Nicolas Balaresque
Chez Nathan

|

Auteur

Nicolas Balaresque

Editeur

Nathan

Genre

Géopolitique

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Géopolitique de l'Asie

Nicolas Balaresque

Paru le 04/06/2026

384 pages

Nathan

35,90 €

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