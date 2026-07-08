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#Roman jeunesse

Une marmotte en détresse

Mediatoon, T. J. Stehly

ActuaLitté
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Résumé La canicule s'est abattue sur Versailles ! Alors qu'humains et animaux souffrent de la chaleur écrasante, le Roi-Soleil décide de faire venir un chargement de glace des montagnes. Mais catastrophe ! Une petite marmotte se retrouve accidentellement à bord de la charrette... Belfort et Lupin pourront-ils l'aider à rentrer chez elle ? La série animée Belfort & Lupin adaptée en romans ! - Une nouvelle aventure de Belfort le chien royal et Lupin le loup, au château de Versailles ! - Une maquette richement illustrée par des images en couleur de la série - Pour tous les fans de l'Histoire et des animaux ! Dès 6 ans.

Par Mediatoon, T. J. Stehly
Chez Hachette

|

Auteur

Mediatoon, T. J. Stehly

Editeur

Hachette

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Une marmotte en détresse

Mediatoon, T. J. Stehly

Paru le 08/07/2026

96 pages

Hachette

5,90 €

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Scannez le code barre 9782017355175
9782017355175
© Notice établie par ORB
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