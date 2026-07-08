Une marmotte en détresse

Résumé La canicule s'est abattue sur Versailles ! Alors qu'humains et animaux souffrent de la chaleur écrasante, le Roi-Soleil décide de faire venir un chargement de glace des montagnes. Mais catastrophe ! Une petite marmotte se retrouve accidentellement à bord de la charrette... Belfort et Lupin pourront-ils l'aider à rentrer chez elle ? La série animée Belfort & Lupin adaptée en romans ! - Une nouvelle aventure de Belfort le chien royal et Lupin le loup, au château de Versailles ! - Une maquette richement illustrée par des images en couleur de la série - Pour tous les fans de l'Histoire et des animaux ! Dès 6 ans.