Une lumière venue de l'espace

Les mystères de l'espace ! Un roman illustré pour les enfants de 7 à 11 ans, facile à lire tout seul et à comprendre. Une histoire rythmée et passionnante qui donne vraiment envie de lire. L'histoire : Une nuit, Matt aperçoit un point lumineux étrange dans le ciel. Il est persuadé qu'il s'agit d'un vaisseau extra-terrestre. Avec sa soeur, Lisbeth, ils vont mener l'enquête et aller de mystères en découvertes, pour finir par une surprise phénoménale : le point lumineux dans le ciel est une magnifique et rarissime comète. Un roman passion pour les enfants de 7 à 11 ans. Spécial enseignant. e. s : des ressources pédagogiques sont à votre disposition pour étudier cet ouvrage en classe.