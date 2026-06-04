Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman jeunesse

Une lumière venue de l'espace

Laurent Audouin, Hélène Montardre

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les mystères de l'espace ! Un roman illustré pour les enfants de 7 à 11 ans, facile à lire tout seul et à comprendre. Une histoire rythmée et passionnante qui donne vraiment envie de lire. L'histoire : Une nuit, Matt aperçoit un point lumineux étrange dans le ciel. Il est persuadé qu'il s'agit d'un vaisseau extra-terrestre. Avec sa soeur, Lisbeth, ils vont mener l'enquête et aller de mystères en découvertes, pour finir par une surprise phénoménale : le point lumineux dans le ciel est une magnifique et rarissime comète. Un roman passion pour les enfants de 7 à 11 ans. Spécial enseignant. e. s : des ressources pédagogiques sont à votre disposition pour étudier cet ouvrage en classe.

Par Laurent Audouin, Hélène Montardre
Chez Nathan

|

Auteur

Laurent Audouin, Hélène Montardre

Editeur

Nathan

Genre

Nathan poche (6 à 8 ans)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Une lumière venue de l'espace par Laurent Audouin, Hélène Montardre

Commenter ce livre

 

Une lumière venue de l'espace

Laurent Audouin, Hélène Montardre

Paru le 04/06/2026

64 pages

Nathan

7,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095066253
9782095066253
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.