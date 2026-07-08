Ames électriques

Qui de June White ou de James Hunter résistera le plus longtemps ? Découvrez-le dans la suite du phénomène Love Me Love Me ! Depuis qu'elle a déménagé en Californie, la vie de June White a changé. Surtout, James Hunter a bouleversé son quotidien. Elle le croyait distant, imprévisible, tout sauf facile. Pourtant, dans les moments de doutes et de vulnérabilité, James a toujours été là pour protéger June, au point qu'elle n'arrive plus à rester loin de lui. Parviendra-t-elle à lui confier ses sentiments ? Et lui finira-t-il par admettre ce qu'il ressent pour elle ?