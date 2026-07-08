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#Bande dessinée jeunesse

Ames électriques

S. Stefania, Stefania S.

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Qui de June White ou de James Hunter résistera le plus longtemps ? Découvrez-le dans la suite du phénomène Love Me Love Me ! Depuis qu'elle a déménagé en Californie, la vie de June White a changé. Surtout, James Hunter a bouleversé son quotidien. Elle le croyait distant, imprévisible, tout sauf facile. Pourtant, dans les moments de doutes et de vulnérabilité, James a toujours été là pour protéger June, au point qu'elle n'arrive plus à rester loin de lui. Parviendra-t-elle à lui confier ses sentiments ? Et lui finira-t-il par admettre ce qu'il ressent pour elle ?

Par S. Stefania, Stefania S.
Chez Hachette

|

Auteur

S. Stefania, Stefania S.

Editeur

Hachette

Genre

Romans, témoignages & Co

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Ames électriques

S. Stefania, Stefania S. trad. Chrétien Solène, Solène Chrétien

Paru le 08/07/2026

486 pages

Hachette

20,00 €

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Scannez le code barre 9782017343523
9782017343523
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