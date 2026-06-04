Quiz de mes 3 ans T'choupi

Des questions simples et visuelles pour apprendre en jouant avec T'choupi. Le premier grand quiz qui fait grandir tout en s'amusant ! Avec plus de 150 questions pensées pour les enfants de 3 ans , T'choupi propose un vrai moment de jeu et de découverte autour des premières notions : couleurs, formes, contraires, lieux du quotidien et petites routines familières. L'enfant observe, compare, montre, nomme et associe grâce à des quiz adaptés à son âge, très imagés et faciles à comprendre . Entre vocabulaire, jeux des différences, questions de connaissance ou d'observation, chaque page stimule la curiosité et encourage la participation active. Un livre-jeu tendre et joyeux , parfait pour partager un instant complice tout en accompagnant les premières acquisitions. Un rendez-vous ludique où T'choupi devient le meilleur compagnon pour apprendre pas à pas.