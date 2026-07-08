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L'affaire Jonathan Coulom

Cyrielle Adam, Marion Garnier

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Le 7 avril 2004, à Saint-Brevin-les-Pins, Jonathan Coulom, dix ans, disparaît en pleine nuit d'un dortoir de colonie de vacances. Fugue ? Enlèvement ? Les hypothèses se succèdent, se contredisent, s'effondrent. Six semaines plus tard, le corps du petit garçon est retrouvé dans un étang de Guérande. Vingt-deux ans après les faits, une vérité semble enfin émerger. Arrêté en Allemagne, celui qu'on appelle "l'homme en noir" , déjà condamné pour des crimes d'une glaçante similarité, comparaît devant la cour d'assises de Nantes à partir du 19 mai 2026. Va-t-il avouer et mettre un terme à l'attente insupportable des parents de Jonathan ? Marion Garnier et Cyrielle Adam sont journalistes-réalisatrices spécialisées police-justice. Marion Garnier est rédactrice en chef de l'émission Non Elucidé, et Cyrielle Adam est rédactrice en chef de la collection Enquête Chrono. Toutes les deux ont réalisé de nombreux documentaires consacrés à différentes affaires criminelles. Avec les révélations inédites du procès.

Par Cyrielle Adam, Marion Garnier
Chez Hachette

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Auteur

Cyrielle Adam, Marion Garnier

Editeur

Hachette

Genre

Criminalité

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L'affaire Jonathan Coulom

Cyrielle Adam, Marion Garnier

Paru le 08/07/2026

240 pages

Hachette

19,95 €

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Scannez le code barre 9782017324683
9782017324683
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