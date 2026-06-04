Quiz de mes 2 ans T'choupi

Des questions simples, visuelles et amusantes pour découvrir le monde avec T'choupi. Le premier quiz qui fait grandir tout en s'amusant ! Avec plus de 150 questions pensées pour les tout-petits dès 2 ans, ce livre-jeu invite l'enfant à explorer les premières notions : couleurs, formes, contraires, objets du quotidien, animaux et lieux familiers. Grâce à des images claires, des questions courtes et des jeux d'observation adaptés, T'choupi accompagne les premières découvertes du langage et de la compréhension. L'enfant pointe, compare, nomme, cherche les différences et réalise ses premières associations, toujours dans un cadre joyeux et rassurant. Un moment complice et ludique pour apprendre à son rythme, guidé par le personnage préféré des petits.