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Coloriages Road trip

Mathilde Ducrest, Aude Decelle

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En route pour l'aventure : coloriez l'Europe et évadezvous au fil de paysages spectaculaires. Le voyage commence avec vos crayons. Partez pour un road trip à travers l'Europe et laissez les couleurs révéler des panoramas à couper le souffle ! F alaises écossaises, criques italiennes, champs de lavande, fjords majestueux, ruelles pavées et places vibrantes : chaque scène invite à l'évasion et au lâcherprise. Au fil de 35 illustrations originales, un artiste vous guide sur des routes mythiques, entre pauses nature et haltes urbaines. Le grand format et le papier épais offrent une expérience de coloriage fluide et relaxante, idéale pour déconnecter et voyager autrement.

Par Mathilde Ducrest, Aude Decelle
Chez Nathan

|

Auteur

Mathilde Ducrest, Aude Decelle

Editeur

Nathan

Genre

Coloriages adultes

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Coloriages Road trip

Mathilde Ducrest, Aude Decelle

Paru le 04/06/2026

80 pages

Nathan

12,95 €

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Scannez le code barre 9782095065089
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