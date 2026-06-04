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Coloriages Tokyo trip

Julien Tran Dinh, Aude Decelle

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Envolez-vous pour Tokyo et retrouvez toute l'énergie de la culture anime dans un coloriage immersif et dépaysant. Le voyage commence page après page. Plongez dans un Tokyo vibrant , dessiné avec la sensibilité d'un artiste passionné de manga et d'anime. Rues traditionnelles, gares mythiques, cafés insolites, salles d'arcade, parcs habités de biches ou marchés légendaires : chaque page capture l'âme éclectique de la capitale japonaise. Avec 35 scènes à colorier , vous explorez les lieux iconiques que les fans de pop culture rêvent de découvrir. Le grand format et le beau papier offrent une expérience fluide et inspirante, idéale pour déconnecter et voyager sans quitter son fauteuil. Laissez les couleurs vous guider : Tokyo n'attend que vous.

Par Julien Tran Dinh, Aude Decelle
Chez Nathan

|

Auteur

Julien Tran Dinh, Aude Decelle

Editeur

Nathan

Genre

Coloriages adultes

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Coloriages Tokyo trip

Julien Tran Dinh, Aude Decelle

Paru le 04/06/2026

80 pages

Nathan

12,95 €

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Scannez le code barre 9782095065072
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