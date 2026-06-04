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#Album jeunesse

Petit poussin, Petite grenouille

Caroline Dall'Ava

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Deux livres de bain aux couleurs vives, parfaits pour accompagner bébé dans ses premières éclaboussures ! Dans ce joli coffret, Petit poussin et Petite grenouille invitent bébé à découvrir les joies de l'eau à travers deux histoires simples, tendres et adaptées aux toutpetits. Petite grenouille prend son bain de bon matin, se mouille sous la pluie avec ses amies, puis s'endort le soir venu sur son nénuphar. Bébé explore un monde doux, rythmé et rassurant. Petit poussin, lui, adore barboter : dans les flaques, au bain, et surtout avec ses copains, car tout est plus rigolo quand on s'éclabousse ensemble ! Un coffret sensoriel, coloré et joyeux, idéal dès 4 mois pour éveiller, faire rire... et barboter encore plus.

Par Caroline Dall'Ava
Chez Nathan

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Auteur

Caroline Dall'Ava

Editeur

Nathan

Genre

Livres pour le bain

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Petit poussin, Petite grenouille

Caroline Dall'Ava

Paru le 04/06/2026

16 pages

Nathan

10,90 €

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Scannez le code barre 9782095058425
9782095058425
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