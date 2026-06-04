Petit poussin, Petite grenouille

Deux livres de bain aux couleurs vives, parfaits pour accompagner bébé dans ses premières éclaboussures ! Dans ce joli coffret, Petit poussin et Petite grenouille invitent bébé à découvrir les joies de l'eau à travers deux histoires simples, tendres et adaptées aux toutpetits. Petite grenouille prend son bain de bon matin, se mouille sous la pluie avec ses amies, puis s'endort le soir venu sur son nénuphar. Bébé explore un monde doux, rythmé et rassurant. Petit poussin, lui, adore barboter : dans les flaques, au bain, et surtout avec ses copains, car tout est plus rigolo quand on s'éclabousse ensemble ! Un coffret sensoriel, coloré et joyeux, idéal dès 4 mois pour éveiller, faire rire... et barboter encore plus.