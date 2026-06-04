Le scorpion et la fleur dans la nuit Tome 1

Le Tournoi de l'Immortalité va commencer... Ne faites confiance à personne, pas même votre séduisant allié. Dans un monde déchiré par la guerre contre les démons, An'yng, 19 ans, doit sauver sa mère mourante, victime d'un démon. Une seule option : r écupérer une perle d'immortalité au royaume du Ciel, et pour cela, gagner le grand tournoi situé aux confins dangereux du monde. Face à elle, d es adversaires prêts à tout pour obtenir le graal . Yuchen, particulièrement talentueux - et très séduisant, lui vient en aide. Peut-elle lui faire confiance, se laisser aller à l'amour ou est-il le plus dangereux d'entre tous, pour elle et tous les royaumes ?