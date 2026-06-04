Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Imaginaire

Le scorpion et la fleur dans la nuit Tome 1

Amélie Wen Zhao

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le Tournoi de l'Immortalité va commencer... Ne faites confiance à personne, pas même votre séduisant allié. Dans un monde déchiré par la guerre contre les démons, An'yng, 19 ans, doit sauver sa mère mourante, victime d'un démon. Une seule option : r écupérer une perle d'immortalité au royaume du Ciel, et pour cela, gagner le grand tournoi situé aux confins dangereux du monde. Face à elle, d es adversaires prêts à tout pour obtenir le graal . Yuchen, particulièrement talentueux - et très séduisant, lui vient en aide. Peut-elle lui faire confiance, se laisser aller à l'amour ou est-il le plus dangereux d'entre tous, pour elle et tous les royaumes ?

Par Amélie Wen Zhao
Chez Nathan

|

Auteur

Amélie Wen Zhao

Editeur

Nathan

Genre

Mondes fantastiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le scorpion et la fleur dans la nuit Tome 1 par Amélie Wen Zhao

Commenter ce livre

 

Le scorpion et la fleur dans la nuit Tome 1

Amélie Wen Zhao trad. Sol Taillard

Paru le 04/06/2026

416 pages

Nathan

18,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095050481
9782095050481
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.