La Phalène et l'araignée

L'histoire du Dragon et de l'Oiseau, leur vérité glaçante, est à présent celle d'Azaëlla. Sa réalité. Son combat. Sa vengeance. Miorin, son frère, rejoint sa lutte alors que Megor les prédestine à des chemins différents, guidé par ses intrigues pour unir les peuples des Terres Mères et ressusciter la dragonnerie. Pendant qu'Izvandor s'effondre, que les ombres dévorent le monde, Siron manipule le destin et, telle une araignée, tisse sa sinistre toile. Lorca, lui, n'a d'autre choix que de se plonger dans l'art du sang. Quitte à ce que ce don maudit l'emporte à la suite des phalènes, vers l'antre de la Mort.