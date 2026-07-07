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La Phalène et l'araignée

Margot Looten

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L'histoire du Dragon et de l'Oiseau, leur vérité glaçante, est à présent celle d'Azaëlla. Sa réalité. Son combat. Sa vengeance. Miorin, son frère, rejoint sa lutte alors que Megor les prédestine à des chemins différents, guidé par ses intrigues pour unir les peuples des Terres Mères et ressusciter la dragonnerie. Pendant qu'Izvandor s'effondre, que les ombres dévorent le monde, Siron manipule le destin et, telle une araignée, tisse sa sinistre toile. Lorca, lui, n'a d'autre choix que de se plonger dans l'art du sang. Quitte à ce que ce don maudit l'emporte à la suite des phalènes, vers l'antre de la Mort.

Par Margot Looten
Chez Plume Blanche

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Auteur

Margot Looten

Editeur

Plume Blanche

Genre

Fantasy

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La Phalène et l'araignée

Margot Looten

Paru le 07/07/2026

688 pages

Plume Blanche

22,00 €

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