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#Essais

Incarner Dieu

Pierre-Antoine Vinerier

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Une fois la Voie vers Dieu retrouvée, comment poursuivre notre déconditionnement pour pleinement nous retrouver ? Comment lâcher nos différents masques, équilibrer nos énergies sacrées (Féminin et Masculin), et comment pleinement retrouver et assumer notre Lumière, à une époque où l'Apocalypse (le temps des révélations) approche ? En d'autres termes, comment pleinement incarner ce Dieu que nous sommes tous, et ainsi faire évoluer notre monde vers plus de paix, d'amour et de compassion ? Après Le Mystérieux passage, qui propose un chemin du retour concret et sur différentes dimensions de notre être (déconditionnements sociaux, psychologiques, pour retrouver notre être spirituel), l'auteur propose cette fois-ci d'aller plus loin sur cette voie, tout en y incorporant de nouveaux messages reçus par Dieu, pour mieux nous guider dans notre avancée vers lui. Prêts à reprendre la route ensemble ?

Par Pierre-Antoine Vinerier
Chez youStory

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Auteur

Pierre-Antoine Vinerier

Editeur

youStory

Genre

Esotérisme

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Incarner Dieu

Pierre-Antoine Vinerier

Paru le 07/07/2026

112 pages

youStory

15,00 €

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Scannez le code barre 9782381244372
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