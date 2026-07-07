Incarner Dieu

Une fois la Voie vers Dieu retrouvée, comment poursuivre notre déconditionnement pour pleinement nous retrouver ? Comment lâcher nos différents masques, équilibrer nos énergies sacrées (Féminin et Masculin), et comment pleinement retrouver et assumer notre Lumière, à une époque où l'Apocalypse (le temps des révélations) approche ? En d'autres termes, comment pleinement incarner ce Dieu que nous sommes tous, et ainsi faire évoluer notre monde vers plus de paix, d'amour et de compassion ? Après Le Mystérieux passage, qui propose un chemin du retour concret et sur différentes dimensions de notre être (déconditionnements sociaux, psychologiques, pour retrouver notre être spirituel), l'auteur propose cette fois-ci d'aller plus loin sur cette voie, tout en y incorporant de nouveaux messages reçus par Dieu, pour mieux nous guider dans notre avancée vers lui. Prêts à reprendre la route ensemble ?