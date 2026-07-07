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La philosophie à l'entrée dans le supérieur

Hans Limon

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Vous avez passé l'épreuve de philosophie du baccalauréat, peut-être même avec brio. Et pourtant, dès les premières semaines de licence ou de prépa, quelque chose résiste : les textes s'épaississent, les repères s'effacent, les recettes du lycée révèlent leurs limites. Ce manuel est né de ce constat : ce qui manque aux étudiants n'est pas l'intelligence, mais un guide rigoureux qui les prépare concrètement à ce que le supérieur et les concours attendent vraiment d'eux. Tel est l'objectif principal de ce manuel. Des notions de sujet et de conscience à celles de technique, de vivant, ou encore de morale et d'Etat, chaque grand territoire conceptuel y est parcouru avec précision, puis immédiatement mis en pratique grâce à des exercices intégralement corrigés et commentés, calibrés du baccalauréat jusqu'à l'agrégation : dissertations, commentaires de texte, khôlles et oraux de concours. La transition n'est alors plus subie : elle est travaillée, étape par étape, jusqu'à la pleine maîtrise. Hans Limon est enseignant de philosophie, formateur et écrivain, fort de plus de quinze ans d'expérience en France et dans plusieurs établissements français à l'étranger. Il intervient aujourd'hui dans la formation d'enseignants et la conduite de projets éducatifs francophones. Il est par ailleurs l'auteur de plusieurs ouvrages consacrés à la philosophie, à la littérature et aux questions pédagogiques et éthiques.

Par Hans Limon
Chez Ellipses

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Auteur

Hans Limon

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Ellipses

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La philosophie à l'entrée dans le supérieur

Hans Limon

Paru le 07/07/2026

300 pages

Ellipses

21,00 €

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